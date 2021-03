Gattuso crede nella corsa Champions, vuole mantenere una promessa fatta a De Laurentiis

Il Napoli di Rino Gattuso ieri sera ha portato a casa un risultato importantissimo per la corsa alla Champions League. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico calabrese non ha mai smesso di credere a questo obiettivo, nonostante i periodi difficili, anche quando il club ha provato ad avvicinare altri allenatori.

Gattuso è sempre stato sicuro di come la sua squadra, con l’organico al completo, fosse in grado di raddrizzare la stagione, e le ultime due vittorie, per ora, stanno dando ragione all’allenatore. Inoltre, Gattuso vuole mantenere la promessa fatta ad agosto a De Laurentiis, ovvero quella di portare il Napoli in Champions.