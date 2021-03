Entusiasmo dopo il Milan ma ADL non cambia le valutazioni su Gattuso per la prossima stagione

La vittoria del Napoli contro il Milan ha riportato entusiasmo e sicurezza nell’ambiente azzurro, ma come scrive La Gazzetta dello Sport, le valutazioni che la scoietà farà su Gattuso, probabilmente non cambieranno anche in caso di qualificazione in Champions.

Di certo, ora c’è maggiore serenità per provare a centrare un’obiettivo che salverebbe la stagione del Napoli, ma la volontà della società sembra essere quella di voltare pagina a fine stagione. Champions o non Champions.