Cragno, l’agente inveisce: “Timore reverenziale sulla scelta di non punire Ronaldo, passiamo per c….ni”

Dopo la mancata espulsione di Cristiano Ronaldo in occasione dello scontro con Cragno nel corso della partita di ieri sera tra bianconeri e sardi, l’agente del portiere del Cagliari Graziano Battistini ha parlato così a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Credo ci sia stato un timore reverenziale sul non punire Cristiano Ronaldo. Magari l’arbitro non ha visto bene, ma a quel punto il Var deve intervenire. Dispiace. La signorilità del Cagliari va in secondo piano. Tra virgolette passando un po’ per coglioni”.