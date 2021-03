PAGELLE MILAN NAPOLI – È appena terminata la sfida tra Milan e Napoli a San Siro. Gli uomini di Gattuso sono riusciti ad espugnare “La Scala del calcio” con il risultato di 0-1 grazie al gol di Matteo Politano all’inizio del secondo tempo. Il Napoli riesce dunque a dare continuità alla vittoria contro il Bologna e vola al 5º posto a quota 50 punti. Gli azzurri si trovano a due lunghezze di distanza dal quarto posto dell’Atalanta che però ha una partita in più. Vittoria meritata da parte degli azzurri che complessivamente fanno di più dei rossoneri per portare a casa la partita.

Pagelle Milan Napoli, i voti degli azzurri

Ospina 6: molto attento sulle poche occasioni del Milan.

Di Lorenzo 7: controlla Theo Hernandez senza eccessivi affanni, compito complesso che gli riesce alla perfezione.

Maksimovic 7: giganteggia annullando completamente Leao, salva il risultato in più di un’occasione.

Koulibaly 7: prestazione mastodontica del senegalese, padrone della difesa.

Hysaj 7: eccellente in fase offensiva, solita attenzione in fase di copertura.

Fabian 6,5: ottima prestazione in fase di impostazione, Donnarumma gli nega la gioia del gol.

Demme 6,5: tantissima quantità, abbinata alla solita qualità, domina il centrocampo di San Siro.

Politano 7: solito sacrificio per limitare Theo Hernandez. Sarebbe già sufficiente, se non fosse che segna anche il gol vittoria.

Zielinski 7: inventa calcio, suo l’assist al bacio per la rete della vittoria di Politano.

Mertens 5,5: non è ancora al meglio e si vede, prestazione opaca del belga.

Insigne 7: leader assoluto, corre per 90 minuti senza mai mancare di lucidità.

Le pagelle dei subentrati

Dal 59º Osimhen 6: entra al posto di uno spento Mertens, corre, si sbatte, guadagna tanti falli e si sacrifica. Potrebbe essere più incisivo in fase offensiva, ma si merita la sufficienza.

Dal 75º Elmas 6: dà il cambio ad uno stremato Zielinski e mostra qualche sprazzo di qualità.

Dall’80º Mario Rui 6: subentra a Politano per controllare il risultato e dà il suo contributo.

Dall’80º Bakayoko 5: sostituisce Demme e appena entrato rischia di causare il rigore per il Milan con un contatto ingenuo ad usare un eufemismo. Fuori fase.