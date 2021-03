CALCIOMERCATO NAPOLI – Una stagione difficile vissuta ai margini del progetto del Chelsea, motivo per il quale Emerson Palmieri avrebbe l’intenzione di cambiare aria. Il terzino italo-brasiliano non ha trovato molto spazio ai Blues, sia con la gestione Lampard che con quella di Tuchel. Ecco perché un trasferimento in estate appare decisamente probabile.

Calciomercato Napoli, il Chelsea fissa il prezzo per la cessione di Emerson Palmieri

Il calciatore, non è un mistero, piace molto alle big italiane e lui stesso non disdegnerebbe il ritorno in Serie A. Tra i club interessati ci sono Juventus, Inter e Napoli. In particolare i partenopei potrebbero pensare di affondare il colpo, ma molto sarà legato all’accesso in Champions League. Il Chelsea, infatti, intende cedere il calciatore ma a patto di ricevere un compenso non inferiore a 20 milioni di euro.