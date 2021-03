Il Napoli ha reso nota la lista ufficiale dei convocati per la sfida di domani sera in campionato contro il Milan a San Siro. Confermate le indiscrezioni riguardanti la mancata convocazione di Kostas Manolas e Hirving Lozano. I due calciatori rimarranno a Napoli per recuperare al meglio in vista della sfida di settimana prossima contro la Roma.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI