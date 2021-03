La telefonata tra ADL e Agnelli per decidere il recupero di Juve-Napoli: i retroscena dell’accordo

7 aprile alle 18:45. È questo l’orario deciso dal presidente Dal Pino per far giocare Juventus-Napoli su richiesta delle due società. Infatti. Come scrive Il Mattino nell’edizione odierna, De Laurentiis e Agnelli si sono sentiti al telefono per decidere di comune accordo la data del recupero.

Il Napoli ha teso la mano ai bianconeri dopo l’eliminazione dalla Champions, per evitare soprattutto il triplo sforzo in trasferta in una settimana. Già dopo l’eliminazione in Europa League col Granada gli azzurri avevano chiesto informazioni alla Lega per poter scegliere una nuova data, e con l’uscita dall’Europa della Juve i club hanno trovato di comune accordo una soluzione.