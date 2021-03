In collegamento su Sky Sport è intervenuto il giornalista Massimo Ugolini che ha dato le ultime riguardo i convocati del Napoli per la sfida di domani contro il Milan.

“Continuano i problemi per Gattuso. Oltre ad Amir Rrahmani, non partiranno per Milano anche Kostas Manolas e Hirving Lozano. Il messicano verrà preservato per la la gara contro la Roma. Scelte obbligate in difesa con Maksimovic e Koulibaly”