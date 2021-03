Infortunio muscolare per Rrahmani: il difensore salterà la trasferta di Milano

Il Corriere dello Sport di oggi scrive dell’assenza in difesa per il Napoli a Milano. Infatti, gli azzurri dovranno fare a meno di Amir Rrahmani, che domenica sera non sarà presente contro il Milan a causa di un problema muscolare.

Un piccolo risentimento che riapre i giochi per la coppia difensiva. Manolas è disponibile ma Gattuso sembra non volerlo rischiare dal primo minuto, con Maksimovic che diventa la prima opzione per fare coppia con Koulibaly.