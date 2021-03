Ronaldo deluso dall’eliminazione in Champions, dalla Spagna sicuri: “Vuole tornare al Real!”

Direttamente dal fronte spagnolo arrivano importanti novità legate al futuro di Cristiano Ronaldo. I noti quotidiani iberici As e Marca aprono cosi in prima pagina: “Cr7 se deja querer” e “Cristiano quiere volver”. In arrivo dunque un vero terremoto per la Juventus e per la Serie A in generale?

Il portoghese secondo le ultime indiscrezioni ha manifestato l’assoluta intenzione di lasciare i bianconeri e la sua volontà è quella di tornare a vestire la “camiseta blanca”. Continuano ad esserci contatti con il club di Florentino Perez che sta valutando la possibilità di questo trasferimento. L’asso di Madeira ha maturato questa clamorosa decisione subito dopo l’eliminazione in Champions League e le numerose critiche ricevute in seguito.