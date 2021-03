Tifosi della Roma in protesta contro la decisione di rinviare Juve-Napoli: #RinviateRomaNapoli primo in tendenza su Twitter

La decisione, presa ieri dalla Lega, di rinviare il match Juventus-Napoli al 7 aprile ha fatto scatenare la protesta dei tifosi della Roma. I tifosi giallorossi non sono d’accordo con questa decisione, visto che adesso il Napoli non dovrà più giocare a Torino il mercoledì e avrà una settimana di tempo per preparare la sfida contro la Roma. Invece la Roma sarà impegnata giovedì nella trasferta in Ucraina per il ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk.

La protesta è stata fatta partire da Tele Radio Stereo e l’hashtag #RinviateRomaNapoli è primo in tendenza su Twitter.