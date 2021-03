Mertens e Osimhen ma non insieme: a Milano sarà staffetta con il belga dal primo minuto

Fuori per tanto tempo, ora Mertens e Osimhen sono l’arma in più del Napoli. Non ancora in coppia però, visto che le condizioni di entrambi non sono ancora delle migliori. Lo riporta la Gazzetta dello Sport che scrive della possibile staffetta tra i due.

Gattuso farà dunque di necessità virtù: per ora Mertens è quello che sta meglio, e come con il Bologna il belga verrà schierato dal primo minuto con Osimhen pronto a giocare una buona mezz’ora. E chissà che anche questa volta non trovi il gol da subentrato domenica sera col Milan.