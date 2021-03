Con Mertens e Osimhen il Napoli ha una media punti da secondo posto, ma sono indietro di condizione

Il progetto su cui il Napoli aveva investito quest’estate era di poter contare su due giocatori in attacco come Mertens e Osimhen, che Gattuso non ha mai praticamente avuto a disposizione a causa dei vari problemi fisici dei due giocatori. Questo si legge sulla Gazzetta dello Sport, che specifica come la media punti del Napoli con Osimhen e Mertens a disposizione sia di 2.3 punti, con una proiezione che lo porterebbe al secondo posto.

Ora il Napoli li sta lentamente recuperando per averli al meglio della condizione, ma i problemi alla caviglia di Mertens e quelli alla spalla di Osimhen, arrivati entrambi nella parte chiave della stagione, hanno guastato gli obiettivi stagionali. Ora per gli azzurri rimane la corsa alla Champions, sperando che la condizione dei due torni presto ad essere la migliore.