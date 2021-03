Juric a Sky: “Napoli? Non ci penso, sono concentrato sulla mia squadra”

L’allenatore dell’Hellas Verona Ivan Juric ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in seguito alla sconfitta contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sia io che lui – penso – stiamo molto bene dove siamo perché lavoriamo a calcio come ci piace, e va bene. La rivalità è bella perché siamo della stessa generazione. Abbiamo entrambi una mente abbastanza aperta. Ultimamente sta vincendo lui. Napoli? Non ci penso, sono concentrato sulla mia squadra. A me mi gira perché penso che oggi dovevamo vincere e avere tre punti in più. Stiamo proponendo gioco, aggressione, un calcio totale”.