Iannicelli: “Il Napoli deve stare attento, pensavo che il Milan si sciogliesse, invece fa paura”

Il giornalista di Canale 21 Peppe Iannicelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Show. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ora come ora, penso che l’Inter abbia preso l’abbrivio vincente e, salvo errori, raramente le formazioni di Antonio Conte crollano nel finale. Non dico che lo Scudetto sia già andato, ma oramai ci siano quasi. La mia previsione è questa. Il Milan dovrà lottare per trovare un posto nella Champions League, per come la vedo io. Il Napoli dovrà stare attento, domenica, perché il Milan fa paura. La squadra vista con lo United ha impressionato, pur senza tanti infortunati. Ero convinto che il Milan fosse destinato a sciogliersi come neve al sole, invece sta reggendo. Sarà dura, è un avversario molto temibile per chiunque”.