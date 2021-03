SKY – Brutte notizie per il Milan: Calabria in dubbio per la sfida di domenica

Come riferito da Manuele Baiocchini in collegamento con Sky Sport 24, il Milan è ancora una volta vittima di un altro infortunio: oggi Davide Calabria non si è allenato ed è in forte dubbio per la sfida contro il Napoli di domenica sera.

Uscito, infatti, anzi tempo nel corso del match contro il Manchester United a causa di problemi al pube, come già anticipato da Pioli ieri sera, le sue condizioni potrebbero obbligarlo a qualche giorno di stop.