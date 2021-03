Sky – Mertens dal 1′ in campo contro il Milan, favorito su Osimhen!

Manca poco alla grande sfida tra Milan e Napoli che si disputerà domenica 14 marzo per la ventisettesima giornata di Serie A. Gara in cui gli azzurri dovranno dare tutto per mantenere viva la corsa alla Champions League e da Sky arrivano già le prime indiscrezioni dal suo inviato, Massimo Ugolini, che anticipa l’ipotetico attacco che potrebbe schierare Gattuso e che vedrebbe partire dal primo minuto Dries Mertens in vantaggio su Osimhen. Ecco quanto emerso:

“Napoli che contro il Milan si dovrebbe presentare con l’attacco composto da Politano, Mertens e Insigne. Il belga dunque è favorito rispetto a Osimhen e nel 4-3-3, modulo che dovrebbe schierare Gennaro Gattuso a Milano, Mertens solitamente si trova sempre a suo agio”.