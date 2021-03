CdS – Non solo Barcellona e Real Madrid, anche il City di Guardiola pensa a Fabian Ruiz!

Resta in bilico il futuro di Fabian Ruiz, lo spagnolo che nel 2023 vedrà scadere il suo contratto con il Napoli e che al momento per il rinnovo manca solo la sua approvazione.

A riportare la notizia è il Corriere dello Sport, che inoltre riporta l’interessamento da parte di diversi club tra cui due spagnole: Real Madrid e Barcellona. Ma non solo, sullo spagnolo spunta anche il Manchester City di Guardiola, anche se il centrocampista ora ha la piena concentrazione su Napoli e in seguito parlerà con il club per decidere le sorti del suo futuro.