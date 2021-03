Empereur su Juric: “Per lui si parla di una big come il Napoli, è pronto per il salto di qualità”

Alan Empereur, difensore del Verona in prestito al Palmeiras, ha parlato ai microfoni di tmw.com della squadra che detiene il suo cartellino. Ecco quanto detto:

“Il segreto è certamente il gruppo, Juric è stato bravo in questo, tutti lo seguono, prepara bene le partite e la squadra è una certezza. Per lui si parla di una big come il Napoli. È pronto per fare il salto in una grande, in questi anni è stato tra i migliori tecnici in Italia. E’ bravissimo ad ottenere il massimo da tutti, io sono progredito molto con lui e gli ho mandato anche un messaggio per ringraziarlo, dopo la conquista della Libertadores. Quanto ai singoli, Zaccagni è molto forte, mi ha impressionato subito il suo cambio di passo, ha un’accelerazione impressionante. Con Juric è migliorato, sa tener palla e fa anche gol”.