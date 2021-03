Come riportato da Sky Sport 24, ci sono alcune buone notizie per Stefano Pioli, in vista della sfida di domenica sera contro il Napoli. Theo Hernandez ed Hakan Calhanoglu hanno lavorato in gruppo a Milanello e puntano ad esserci contro gli azzurri. Si sono invece allenati ancora a parte Rebic, Mandzukic, Bennacer, Ibrahimovic e Romagnoli.

