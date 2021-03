Bakayoko in vantaggio su Demme, il francese potrebbe far rifiatare il 4 azzurro in vista della Juve!

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli le ultime di formazione in casa Napoli vedrebbero Bakayoko in vantaggio su Diego Demme. Il numero 4 azzurro ha giocato per tutti e novanta minuti in casa contro il Milan e potrebbe rifiatare in vista dell’impegno di mercoledì ove gli azzurri affronteranno la Juventus.

Con Lozano pronto a subentrare a gara in corso, ecco quale potrebbe essere l’unidici titolare a San Siro domenica:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen