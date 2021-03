Sportmediaset, Ceccarini: “Il Napoli segue Dalot. Piace anche Senesi. Koulibaly e Fabian Ruiz potrebbero partire con offerte importanti”

Il giornalista di Sportmediaset, Niccolò Ceccarini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal” e ha parlato di calciomercato.

“Dalot è un giocatore che nasce come esterno destro ma ha delle caratteristiche che gli permettono di giocare anche a destra e alcune volte ha giocato addirittura al centro. Il Milan lo ha preso in prestito e vuole capire quanto chiede il Manchester per il cartellino. I rossoneri hanno una corsia preferenziale ma non è detto resti a Milano. È un profilo molto interessante e il Napoli è sempre alla porta quando si tratta di giocatori così.

Senesi piace al Napoli. È un giocatore importante, è cresciuto tanto. Se dovesse partire Koulibaly, bisogna rimpiazzarlo con calciatori importanti. Si parlò già nel corso della scorsa estate di Senesi, è già stato monitorato dal Napoli.

Credo che Koulibaly e Fabian Ruiz potrebbero partire, se dovessero arrivare offerte importanti. Koulibaly un paio di anni fa valeva anche più di 100 milioni. Adesso il suo cartellino è sceso, ma resta un calciatore molto forte e un profilo importante. Con un’offerta di 40 milioni, il Napoli potrebbe valutare la cessione. Non so se il Barcellona potrebbe puntare su Fabian, la prima idea della dirigenza catalana è quella di trattenere Messi. Io lo vedo in Spagna e ci aggiungo l’Atletico Madrid oltre il Barcellona”.