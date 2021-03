MBEMBA NAPOLI – La prestazione del Porto contro la Juventus in Champions League non è passata inosservata. Diversi calciatori si sono messi in mostra e hanno attirato le attenzioni di diversi club europei. Tra questi calciatori c’è anche il difensore Chancel Mbemba. Il classe ’94 è arrivato al Porto dal Newcastle nel 2018 e ha il contratto in scadenza nel 2022. Questa stagione potrebbe essere l’ultima per lui in Portogallo. Il suo costo si aggira sui 15 milioni.

Mbemba Napoli, sondaggio degli azzurri per il difensore congolese

Secondo quanto riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb, anche alcuni club italiani si sono interessati a Mbemba, ma la prima squadra a chiedere informazioni al Porto è stata proprio il Napoli. Gli azzurri hanno fatto un sondaggio per il difensore, visto che a giugno scadrà il contratto di Maksimovic e anche Koulibaly potrebbe partire in caso di offerte importanti. Ma non solo Napoli, anche in Inghilterra Mbemba è molto seguito. Tra i club inglesi che più si sono interessati c’è il Liverpool, alla ricerca di un difensore per la prossima stagione.

Chancel Mbemba, caratteristiche tecniche e carriera

Chancel Mbemba è un calciatore dotato di grande fisicità (182 cm x 81 kg) e molto bravo nell’uno contro uno. Difensore roccioso, vista la sua fisicità non dispone di grande velocità. Difensore intelligente tatticamente, è molto bravo anche ad affacciarsi in attacco e provare il tiro dalla distanza (con cui ha segnato anche diversi gol).

Mbemba inizia la sua carriera professionistica all’Anderlecht, squadra in cui arriva nel 2013, all’età di 19 anni. Con la squadra belga vince la Pro League al primo anno. Nel secondo anno segna anche una doppietta in Champions League nella sfida contro il Galatasaray. Nel 2015 si trasferisce in Inghilterra, al Newcastle, dove gioca per tre anni prima di trasferirsi al Porto nell’estate del 2018. Con i lusitani vince campionato e coppa e nella finale di Coppa di Portogallo segna anche la doppietta decisiva nella sfida contro il Benfica vinta per 2-1.

Mbemba nella sua carriera ha già disputato 19 presenze (11 con l’Anderlecht e 8 con il Porto) in Champions League trovando anche tre reti.