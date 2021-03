Lozano pronto ad esserci col Milan: ricevuto l’ok da parte dello staff medico,

Con il rientro del Chucky Lozano, l’emergenza del Napoli sembra davvero finita. È questo quello che fa sapere La Repubblica, che scrive come il messicano abbia avuto l‘ok dello staff medico per tornare ad allenarsi, almeno in parte col gruppo.

La sua convocazione sembra praticamente certa, ovviamente però il giocatore non è pronto per scendere in campo dal primo minuto ma sta facendo di tutto per esserci. Sei partite senza di lui e ora la “bambola assassina” è pronta a tornare a disposizione.