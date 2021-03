Jorginho può tornare in Italia: su di lui Juve e suggestione Napoli ma serve un ricca offerta

Il nome di Jorginho si fa sempre più caldo per il campionato di Serie A, dove ha fatto benissimo nelle stagioni in cui ci ha militato. Secondo Tuttosport, il suo ritorno potrebbe essere molto vicino. Su di lui, oltre al Napoli, suggestione legata alle parole a Radio Kiss Kiss del suo agente su un ritorno di Sarri, c’è anche la Juve.

Infatti, i bianconeri potrebbe presto piombare sul giocatore. La squadra di Pirlo cerca un play di qualità per la prossima stagione e in estate potrebbe arrivare una ricca offerta per convincere il Chelsea, che chiede molto per il giocatore.