Il Napoli non vuole far partire Koulibaly e Osimhen con le nazionali a causa del rischio varianti Covid

Le qualificazioni per la Coppa d’Africa sono vicine, e come si legge sul Corriere del Mezzogiorno di oggi, Koulibaly e Osimhen sono due giocatori chiave per Nigeria e Senegal. Il Napoli, però, vorrebbe evitare le loro convocazioni per il rischio varianti del Covid-19.

Nonostante i due giocatori abbiano già avuto il virus, un viaggio intercontinentale sottoporrebbe i due al rischio, soprattutto a causa delle varianti che non garantiscono l’immunità. Il Napoli vorrebbe trattenerli in Italia, ma sarà quasi impossibile visto il diktat del calendario internazionale.