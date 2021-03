Il Napoli ha gli occhi su Dalot e Senesi per sostituire Maksimovic e Hysaj: affare da 40 milioni complessivi

Maksimovic e Hysaj non rinnoveranno il proprio contratto e sembrano destinati a lasciare il Napoli a giugno. Come si legge su Tuttosport di oggi, gli azzurri avrebbero già trovato due profili interessanti su cui puntare per la prossima stagione Si tratta di Diogo Dalot, in forza al Milan ma di proprietà del Manchester United e di Marcos Senesi, centrale difensivo del Feyenoord.

Per Dalot il Milan non sembra intenzionato a versare i 20 milioni del riscatto, e il Napoli vorrebbe inserirsi anche grazie ai rapporti cordiali tra Gabriele Giuffrida con l’amministratore dello United Joel Glazer per avere uno sconto. Per Senesi invece, l’interesse parte da quest’estate, quando Koulibaly sembrava vicino alla cessione. Il Feyenoord chiede 20 milioni, e gli azzurri potrebbero sborsarne 40 per due operazioni che dovrebbero chiudere il pacchetto difensivo.