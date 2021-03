Gazzetta svela il retroscena: Gattuso non è stato esonerato perché i sostituti non hanno accettato il Napoli

La Gazzetta dello Sport di oggi svela un interessante retroscena riguardante la posizione di Rino Gattuso. Secondo la rosea, il tecnico calabrese non è stato esonerato per un motivo preciso: gli allenatori che ha contattato De Laurentiis per sostituirlo non avrebbero dato l’ok per subentrare in corsa.

Il quotidiano cita Benitez, Sarri, Mazzarri e Spalletti come nomi interpellati per svoltare la stagione in corso d’opera, ma tutti quanti avrebbero rifiutato. Gattuso, però, è riuscito a rimanere al suo posto provando a rimettere in piedi una stagione che sembra ormai compromessa.