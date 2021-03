Fabian Ruiz: c’è distanza sul rinnovo, lo spagnolo chiede una cifra che il Napoli ritiene eccessiva

Fabian Ruiz è ancora lontano a rinnovare con il Napoli: questo è quello che si legge su Tuttosport nell’edizione odierna, che spiega come tra l’agenzia del giocatore e la società ci sia ancora distanza. La You First Sports, l’agenzia di Fabian, ha già incontrato il Napoli, finendo per scontrarsi in più di un’occasione.

In questo momento Fabian Ruiz percepisce 2,5 milioni a stagione, e la proposta di rinnovo è sui 3 milioni, bonus compresi. Il centrocampista e il suo entourage ne chiedono 4 più bonus, cifra che il Napoli non sembra disposto ad accontentare. Un prendere o lasciare, dove per lasciare il Napoli intende accettare offerte da 50 milioni di euro.