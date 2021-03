Boniek: “Zielinski è tra i primi cinque centrocampisti in Europa. Milik? Io non avrei mai lasciato Napoli per Marsiglia”

Il presidente della Federcalcio polacca, Zbigniew Boniek, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”. Boniek ha parlato di Zielinski e Milik.

“Secondo me, Zielinski è tra i primi 5 centrocampisti in Europa. Se lui avesse un po’ più di cattiveria, parleremmo di un fuoriclasse autentico. Zielinski è una persona positiva, educata, brava. Lui è pronto per qualsiasi squadra. È il classico giocatore che se va al Barcellona, farebbe bene. Ma il Napoli può arrivare a quei livelli. Il Napoli è una squadra che con qualche piccolo cambiamento può competere con tutti.

Milik? L’ho sentito e so che è contento. Io penso che se sei apprezzato in Italia, ci penserei tante volte prima di cambiare paese. Io non avrei mai cambiato Napoli per Marsiglia. Ma lui ha deciso così ed è felice, quindi sono contento per lui.

Il gol in trasferta in Champions League che vale doppio è una regola fatta tanti anni fa, ma va cambiata. Prima era più difficile fare gol fuori casa, ma adesso le cose sono cambiate. Ad esempio, se le partita d’andata e ritorno finiscono 0-0, la squadra che gioca in trasferta il ritorno, ha 30 minuti in più per segnare il gol decisivo. Non è giusto. Questa cosa la dico già da cinque anni, non lo dico adesso che la Juve è uscita contro il Porto. Anche perché non ho alcun interesse a difenderli”.