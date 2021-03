Rete da vero opportunista in Europa League: Albiol a segno in Dynamo Kiev-Villarreal (VIDEO)

Arriva anche il goal per Albiol, l’ex Napoli che questa sera ha disputato la gara di Europa League contro la Dynamo Kiev insieme alla sua Villarreal.

Lo spagnolo ha portato i suoi sul 2-0 al 52′ a seguito della rete segnata da Pau Torres al 30′ del primo tempo, nel corso della gara valida per gli ottavi di Europa League. Rete da opportunista per il difensore, che sfrutta una respinta corta in area del portiere avversario e realizza sotto misura anticipando tutti.