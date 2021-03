Ag. Hamsik, Petras: “Marek in Italia giocherà solo per il Napoli. Göteborg? Vuole prepararsi al meglio per l’Europeo”

L’agente di Marek Hamsik, Martin Petras, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto emerso:

“Allegri ha un debole per Marek. Lo voleva già alla Juve e al Milan ma se De Laurentiis lo richiamasse credo che non saprebbe dirgli di no. Sarebbe bello vederlo con un ruolo dirigenziale al Napoli visto che ha le caratteristiche per farlo”.

“Se Marek dovese tornare in Italia vestirebbe solo la maglia del Napoli. In conferenza ha detto mai dire mai perché dopo l’Europeo sarà libero. In Italia però vuole giocare solo per il Napoli. Può dare ancora tanto al calcio. Marek ha scelto Göteborg anche perché vuole prepararsi al meglio all’Europeo. La Svezia era uno dei mercati ancora aperti e poi Göteborg è una società storica. In estate, dopo l’europeo, si vedrà”.