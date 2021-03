Cavani, il padre: “In Inghilterra non è a suo agio, tornerà in Sud America. Boca Juniors? Sì, gli piace”

Luis Cavani, padre dell’ex Napoli Edinson Cavani, ha rilasciato un’intervista durante la trasmissione Superfutbol in onda su Tycsports. Ecco quanto emerso:

“Mio figlio in Inghilterra non si sente a proprio agio, lui vorrebbe stare vicino alla sua famiglia. Di sicuro tornerà a giocare in Sud America, anche se io vorrei che andasse in una squadra che lotti per un qualcosa di importante”.

“Boca Juniors? Sì, gli piacerebbe vestire quella maglia, ha dialogato diverse volte con Riquelme. L’idea di Edinson è quella di tornare in Sud America ovviamente quando sarà conclusa la stagione in Premier League, che vuole continuare con il Manchester United”.