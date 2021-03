Tour de force concluso con una vittoria: ora tre match decisivi per l’obiettivo Champions

La Gazzetta dello Sport di oggi titola “Napoli show”, che conclude il poderoso tour de force con una vittoria per 3-1 sul Bologna. Gli azzurri hanno giocato 19 gare in 63 giorni, più di chiunque altro in Italia, ma ora è il turno dei tre big match per salvare l’obiettivo Champions, in tre trasferte con Milan, Juventus e Roma.

La sfida è stata molto gradevole, sottolinea la rosea, tra ritmo, intensità, goal e tanti errori. Due squadra che a petto in fuori si sono date battaglia, con la voglia di vincere trasmessa dai propri allenatori, Gattuso e Mihajlovic. Oltre al match-winner Insigne e Osimhen tornato in gol, l’uomo simbolo della gara è stato Ospina, decisivo nel bene nel male tra errori grossolani e miracoli.