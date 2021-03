Crotone, dopo gli insulti razzisti ad Ounas: “Fatichiamo a comprendere questi gesti”

Dopo gli insulti razzisti nei confronti di Adam Ounas avvenuti via social, il Crotone non lascia passare inosservato l’accaduto ed in giornata odierna ha emanato un comunicato ufficiale in cui ha espresso vicinanza all’attaccante ex Napoli disapprovando ogni forma di razzismo.

Inoltre, il presidente Gianni Vrenna ha lasciato alcune dichiarazioni agli organi di stampa del club. Ecco quanto dichiarato:

“Adam è con noi solamente da qualche settimana ma lo abbiamo accolto a braccia aperte, rimanendo incantati dal suo talento. La nostra società è una famiglia e da sempre condanniamo gesti che ancora tutt’ora ci sforziamo a comprenderli“.