Spalletti pronto a rimettersi in gioco: spunta l’idea Napoli

Sembra che le strade fra Rino Gattuso ed il Napoli siano ormai destinate al divorzio a fine stagione e come coincidenza il 30 giugno è la data di scadenza del contratto di Luciano Spalletti.

Idea, che secondo Fcinternews, notizia ripresa da SportMediaset, stuzzicherebbe il club di De Laurentiis che ha già sondato il terreno per il tecnico di Certaldo, anch’esso attirato dalla voglia di rimettersi subito in gioco partendo da un contesto così importante. Sulle sue tracce, inoltre, pare che ci sia anche la Fiorentina che è alla ricerca di un allenatore per dare una svolta dopo l’andamento altalenante che ha visto molti bassi, ma attualmente sembra che non ci siano le condizioni per puntare a un nome come quello di Spalletti o come quello di Maurizio Sarri.