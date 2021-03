INFORTUNIO GHOULAM – AGGIORNAMENTO ORE 13:00 – È arrivato il comunicato ufficiale del Napoli, che conferma quando già anticipato da Sky Sport nel corso della mattinata. Gli esami strumentali effettuati da Faouzi Ghoulam hanno evidenziato una rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Calvario infinito per il terzino algerino, che stava finalmente tornando ad avere una condizione ottimale e le cui prestazioni in campo lo stavano rilanciando nei piani del Napoli. È arrivato il comunicato ufficiale del club partenopeo che sancisce la fine della stagione per il terzino azzurro. La paura che aleggia però, è che non sia solo la stagione ad essere terminata per l’ex Saint-Etienne.

Il comunicato ufficiale del club

Il Napoli ha comunicato l’esito egli esami attraverso una nota ufficiale, condivisa sul profilo Twitter del club azzurro. Di seguito il comunicato ufficiale della società partenopea:

“Faouzi Ghoulam, uscito ieri nel primo tempo di Napoli-Bologna, si è sottoposto ad accertamenti presso Villa Stuart a Roma. Gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro. Ghoulam, assistito dal responsabile dello Staff Medico azzurro Dott. Canonico, verrà operato dal Professor Mariani oggi stesso a Villa Stuart“.

Infortunio Ghoulam, si teme per le condizioni dell’algerino

AGGIORNAMENTO ORE 23:10 – Il Napoli ha appena rilasciato il comunicato ufficiale sulle condizioni di Faouzi Ghoulam. Il calciatore azzurro ha subito un problema al ginocchio sinistro, non quello martoriato negli ultimi mesi. Domani si saprà ancora di più. Ecco il comunicato del Napoli attraverso il suo profilo Twitter:

Il terzino numero 31 del Napoli è stato costretto al cambio a causa di un problema al ginocchio rimediato al 20′ minuto del match contro il Bologna. Il giocatore algerino è stato sostituito da Elseid Hysaj.

Altri guai dunque per il mancino azzurro che si era da poco ritrovato al top della forma, la speranza è che si tratti di un lieve stiramento. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore in merito all’infortunio che ha coinvolto Faouzi Ghoulam.

Ghoulam è reduce tanti problemi fisici dalla prima rottura del crociato rimediata nel lontano 2017 contro il Manchester City. Da quel momento il terzino mancino non è mai riuscito a tornare alla forma migliore. Nelle ultime uscite sembrava però quello che tanto ha fatto bene nei suoi anni migliori. Adesso bisognerà valutare le sue condizioni per sapere di cosa si tratta e per poter dare giudizi sull’entità del suo infortunio.