Il Corriere dello Sport critica Mertens: “Il belga è ancora l’ombra del cecchino che tutti conoscono”

Tra le tante note positive del Napoli di ieri sera contro il Bologna, ce n’è una che stona. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Dries Mertens ha deluso le aspettative, finendo per sparire tra le magliette dei difensori avversari. “È ancora l’ombra del cecchino che tutti ricordano”, si legge, ma il recupero di Osimhen, anche in zona gol, è servito comunque al Napoli a concretizzare le occasioni create, ritrovando nel nigeriano una soluzione offensiva come quella del contropiede.

