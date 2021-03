A giugno scadranno i contratti di Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic e a fine stagione lasceranno il Napoli visto che non hanno trovato un accordo economico per rinnovare. Gli azzurri, però, stanno già lavorando in silenzio sui sostituti dei due giocatori. Questo è quello che afferma il Corriere dello Sport, che spiega, senza fare nomi, come il Napoli si sia già attivato in ottica mercato estivo.

