Senegal, il Napoli potrebbe non concedere la convocazione di Koulibaly per il rischio varianti Covid

L’emergenza sanitaria sta influenzando direttamente il calcio, e dalle nazionali non arrivano segnali incoraggianti. È il caso di Koulibaly, con il Napoli che potrebbe non concedere il giocatore alla nazionale del Senegal per le qualificazioni per la Coppa d’Africa di fine mese.

I viaggi intercontinentali sono ad alto rischio a causa delle varianti di Covid, e in questo momento il Napoli potrebbe ritenere troppo pericoloso far viaggiare Koulibaly. Anche in Premier League le squadre si stanno comportando alla stessa maniera e gli azzurri potrebbero seguire l’esempio. Lo riporta Il Mattino.