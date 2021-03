Insigne ha chiesto unità di intenti e più concentrazione alla squadra dopo il Sassuolo

La rabbia del pareggio in extremis del Sassuolo ha guastato l’umore in casa Napoli che questa sera proverà a riscattarsi contro il Bologna. E a proposito di umore, sulle colonne di Tuttosport si legge di come Insigne, sbollita la rabbia per il risultato con il Sassuolo, abbia richiamato i compagni a raccolta per un discorso.

L‘unità di intenti è stata la richiesta da parte del capitano, che ha rimproverato alla squadra di essere poco concentrata. Un gesto voluto per far ritrovare il gruppo e spingere tutti insieme sull’acceleratore, scrive il quotidiano, a partire da questa sera.