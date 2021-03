Ieri De Laurentiis in ritiro dalla squadra: il presidente mai così vicino al gruppo come nelle ultime settimane

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha capito il momento difficile che sta vivendo la squadra e sta cercando il più possibile di far sentire la sua vicinanza al gruppo. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, anche alla vigilia di Napoli-Bologna il patron è andato ad incoraggiare la squadra all’Hotel Britannique.

Un segnale importante per caricare la squadra, in una partita che il Napoli non deve sbagliare. De Laurentiis nelle ultime settimane si è fatto vedere spesso al Maradona a ad incoraggiare e seguire la squadra in quella che ormai sta diventando una bella abitudine. E anche oggi vuole evitare cali di tensione.