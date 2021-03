Il Napoli ha diramato la lista ufficiale per la gara di stasera contro il Bologna programmata per le 20:45 allo Stadio Maradona. Questi i convocati da Rino Gattuso, che ritrova la squadra quasi al completo dopo un lungo periodo di emergenza. In attacco pesano ancora le assenze di Lozano e Petagna. Queste le scelte:

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI