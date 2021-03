Gattuso uomo solo all’interno del Napoli: non tutta la squadra lo segue e sa che a fine anno dovrà salutare

La Gazzetta dello Sport di oggi sottolinea la difficoltà del momento del Napoli, che stasera affronterà il Bologna in una partita che pesa un macigno per Rino Gattuso.

Ciò che è rimasto all’allenatore del Napoli è contare su sé stesso, scrive la rosea, perché la squadra lo segue ma non reagisce come lui vorrebbe nei momenti avversi. La squadra lo segue, sì, ma non tutta, e i malumori stanno venendo fuori. Come dimostra l’episodio Mario Rui in allenamento. Gattuso non vuole arrendersi anche se sa che a fine stagione la strada con De Laurentiis si separerà.