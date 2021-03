Il Napoli sta pian piano recuperando tutte le sue pedine più importanti, ma come scrive il Corriere del Mezzogiorno, col Bologna ci sarà anche chi non è al meglio. Infatti, Tiemoué Bakayoko non si è allenato con il gruppo ieri a causa di qualche lieve sintomo influenzale. Nessun allarme però, tampone negativo e recupero immediato, con il francese che dovrebbe essere convocato e partire dalla panchina.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI