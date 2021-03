Infantino: “Stiamo valutando di cambiare la regola del fuorigioco!”

Nel 135° convegno dell’IFAB sono state valutate anche altre possibili modifiche alle regole del calcio. Ne ha parlato a margine dell’evento il presidente della FIFA, Gianni Infantino:

“Discutiamo sempre di come possiamo migliorare il calcio e di come renderlo più attraente, senza snaturare lo spirito del nostri sport. La regola sul fuorigioco è stata modificata due volte in 135 anni, ma siamo aperti a modifiche che aumentino lo spettacolo e il numero delle reti, a cose che diano più opportunità agli attaccanti. C’è stata anche una proposta di Arsene Wenger”.

La proposta dell’ex tecnico dell’Arsenal, già fatta in passato, era che vi dovesse sempre essere luce tra l’ultimo difensore e l’attaccante. Sarebbe, chiaramente, una rivoluzione copernicana nel gioco del calcio.

“Var? Sta offrendo maggiore giustizia al calcio, lo rende più pulito e aiuta gli arbitri. Ad alcuni dà allegria, ad altri la toglie, dipende dalla decisione. Ed è giusto vincere non per un errore dell’arbitro ma per una decisione corretta. In ogni caso, ora è impensabile un calcio senza VAR. Rendere udibili i discorsi tra gli arbitri e i giocatori come in altri sport? È un tema che continueremo ad analizzare”.