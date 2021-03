DALL’INGHILTERRA – Liverpool pronto all’assalto di Koulibaly: Klopp ha chiesto un difensore!

Il Mirror, quotidiano d’oltremanica, ha riportato alcune indiscrezioni di mercato che preoccupano i tifosi del Napoli. Il tabloid riporta un forte interessamento del Liverpool di Jurgen Klopp nei confronti di Kalidou Koulibaly.

In seguito ad una campagna acquisti estiva fallimentare per quanto riguarda il reparto arretrato, Jurgen Klopp ha comunicato alla dirigenza la volontà di un super acquisto in difesa. I riflettori dei Reds sono puntati verso il Vesuvio ed in particolare verso Kalidou Koulibaly.