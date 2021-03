Dalla Germania: Koulibaly è la prima scelta del Bayern Monaco, pronto l’assalto in estate!

Mentre il Napoli è alle prese con un nuovo progetto di ripartenza per abbassare il tetto d’ingaggi per la prossima stagione, arrivano importanti notizie dalla Germania che riguardano Kalidou Koulibaly.

Il noto quotidiano tedesco Bild, rende noto che il senegalese è uno dei principali obiettivi del Bayern Monaco che è in cerca di un sostituto che prenderà il posto di Alaba e Boateng. Inoltre, fa sapere che il Bayern Monaco è già pronto ad un eventuale assalto in estate che sarà indirizzato al difensore del Napoli che ormai con il club azzurro è in scadenza nel 2023 e che per alleggerire il tetto ingaggi sembra che la società partenopea sia disposta a cederlo.