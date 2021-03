DOVE VEDERE NAPOLI BOLOGNA – Dopo l’ultima partita di campionato disputata contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale, ecco gli azzurri ritornare in campo per il prossimo impegno di Serie A. Stavolta la squadra di Gattuso dovrà vedersela contro il Bologna, in occasione del match valido per la 26^ giornata del massimo campionato italiano. La partita si giocherà domenica 7 marzo 2021. Calcio d’inizio previsto alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Calcio Napoli, il rendimento degli azzurri

Gli azzurri sono reduci da un pareggio in trasferta contro il Sassuolo per un risultato di 3-3. Una performance di certo non brillante quella del Napoli, che va a confermare un rendimento piuttosto altalenante della squadra. La compagine di Gattuso milita attualmente al sesto posto in classifica, a quota 44 punti. Dovrà dunque iniziare a darsi da fare per conquistare uno dei primi quattro posti in campionato, così come dichiarato dal mister dopo l’uscita dall’Europa League.

QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

Dove vedere Napoli Bologna

La sfida tra Napoli e Bologna andrà in scena domenica 7 marzo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 20:45. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri? Sky o DAZN?

DOVE VEDERE NAPOLI BOLOGNA

Napoli-Bologna sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 e 273/483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Se non siete a casa, non temete, perché il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.