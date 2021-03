De Laurentiis ha contestato a Gattuso le scelte di Maksimovic e Hysaj, due giocatori che non vogliono rinnovare

Le prestazioni poco convincenti del Napoli hanno ingigantito piccoli dettagli che stanno sollevando continue critiche all’ambiente azzurro. Questa volta, la scelta di schierare Maksimovic e Hysaj non sarebbe stata gradita da De Laurentiis. Il motivo? i due giocatori sono in scadenza, con i loro agenti che stanno lavorando da mesi per trovare un’altra sistemazione, senza nessuna volontà di rinnovare. I molti infortuni e le partite ravvicinate, però, non aiutano Gattuso ad avere un’ampia scelta. Lo si legge sulla Gazzetta dello Sport.

